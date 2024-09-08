الامارات | جمعية الإمارات للمكتبات تنظم ورشة «الإعارة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّمت جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات، بالتعاون مع «مكتبة» التابعة لدائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، ورشة عمل بعنوان «الإعارة وخدمة المتعاملين»، حضرها العديد من المتخصصين من مختلف المكتبات العامة والمتخصصة في الدولة.

وتهدف الورشة إلى تعزيز المهارات الفنية والمهنية للعاملين في قطاع المكتبات والمعلومات، من خلال توفير تدريب متقدم حول خدمات الإعارة وتطوير قدرات المتعاملين مع الجمهور.

وجاء تنظيم الورشة كجزء من الجهود المشتركة بين الجمعية و«مكتبة» لتعزيز التعاون بين المؤسسات الثقافية والمعلوماتية، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة لرواد المكتبات، وتعزيز ثقافة القراءة والمعرفة.

وتضمنت الورشة محاور متعددة، تناولت أهمية تطوير خدمات الإعارة الرقمية والتقليدية، واستراتيجيات تحسين تجربة المستخدمين في المكتبات.

كما سلطت الضوء على أحدث الأساليب والتقنيات المستخدمة في تنظيم وإدارة عمليات الإعارة، وتلبية احتياجات المتعاملين.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات، فهد علي المعمري: «سعداء بالتعاون المثمر مع (مكتبة) في أبوظبي خلال تنظيم هذه الورشة، التي تأتي في إطار جهودنا المستمرة لتعزيز المهارات الفنية والمهنية للعاملين في قطاع المكتبات». وأضاف «نهدف من خلال هذه الورش إلى تطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين في المكتبات العامة والمتخصصة، بما يسهم في تعزيز دور المكتبات كمنصات معرفية رائدة في الإمارات». وأكد أن «التعاون بين المؤسسات الثقافية والمعلوماتية يلعب دوراً كبيراً في دعم ثقافة القراءة والتعليم، ونتطلع إلى المزيد من الشراكات المستقبلية التي تسهم في تحقيق هذا الهدف».