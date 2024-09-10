الامارات | مصر.. حاول إنقاذ ابنه فمات معه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في واقعة أليمة شهدتها محافظة سوهاج، جنوب مصر، حاول رجل إنقاذ ابنه، فلقي مصرعه معه داخل بئر للصرف الصحي.

وكشفت التحقيقات الأولية عن أن الابن طالب، ويبلغ من العمر 17 عامًا، وكان ينظف بئر صرف صحي داخل منزله، فسقط فيها وتعالت صرخاته التي جعلت الأب يهرع لانتشاله، ولكن قدمه انزلقت هو الآخر داخل البئر.

ويبلغ الأب 48 عامًا من العمر، ويعمل مزارعًا، وتعيش الأسرة في مستوى شديد التواضع مع عدم وصول الصرف الصحي إلى قريتهم التابعة لمركز "المراغة" واضطرارهم إلى حفر آبار بديلة داخل المنزل.

وانْتشلَت فرق الإنقاذ الجثتين وبتوقيع الكشف الطبي، تبين أن سبب وفاة الأب وابنه يعود إلى الاختناق بسبب نقص الأكسجين، فيما تولت النيابة العامة التحقيق.