الامارات | إنقاص الوزن مفيد لمرضى السكري.. يقلل احتمالات العدوى الحادة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توصل باحثون إلى أن إنقاص الوزن يقلل احتمالات الإصابة بحالات العدوى الحادة ببعض الأمراض مثل الأنفلونزا وغيرها لدى مرضى السكري.

ووجدت الدراسة التي أجراها فريق بحثي من كلية الطب بجامعة إيكستر في بريطانيا ونشرتها الجمعية الأوروبية لأبحاث السكري في مدريد، أن زيادة مؤشر كتلة الجسم يعتبر من أسباب الإصابة بالعدوى الحادة لدى مرضى السكري.

وقالت عضو فريق الدراسة، الباحثة ريان هوبكنز، إن «احتمالات نقل مرضى السكري للمستشفى جراء إصابتهم بعدوى حادة تزيد بواقع الضعف مقارنة بغيرهم من غير المصابين، كما تتزايد احتمالات عودتهم للمستشفى بسبب تكرار العدوى بعد تماثلهم للشفاء».

وأضافت أن دراسات أثبتت وجود صلة بين زيادة مؤشر كتلة الجسم وعدم السيطرة على مستوى السكر في الدم من جهة، واحتمالات الإصابة بالعدوى الحادة لبعض الأمراض من جهة أخرى.