عدو النوبة القلبية.. احذر تناول هذا الطعام على الريق يوميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

المعجنات من الأطعمة التي يعشق الكثيرون تناولها في الصباح، دون وعي منهم أنها تخفي خطرا كبيرا على صحة القلب، وفقا لموقعي "health"، و"economictimes".

لماذا تشكل المعجنات تهديدا على القلب؟

ارتفاع سكر الدم

تحتوي المعجنات على نسبة عالية من الكربوهيدرات المكررة التي تتحول بسرعة إلى سكر في الدم. هذا الارتفاع المفاجئ في مستوى السكر يجبر البنكرياس على إفراز كميات كبيرة من الأنسولين، مما قد يؤدي إلى مقاومة الأنسولين على المدى الطويل وزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني. بدوره، يزيد مرض السكري من خطر الإصابة بأمراض القلب مثل النوبة القلبية.

الدهون الضارة

المعجنات غنية بالدهون المشبعة والدهون المتحولة، وهي أنواع من الدهون تزيد من مستوى الكوليسترول الضار الذي يتراكم في الشرايين ويؤدي إلى تصلبها، ما يقلل من تدفق الدم إلى القلب ويزيد من خطر الإصابة بالنوبة القلبية.

الحبوب المكررة

الحبوب المكررة الموجودة في المعجنات فقيرة بالألياف والفيتامينات والمعادن الأساسية التي يحتاجها الجسم، لذا فإن الإفراط في تناولها على الريق يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين التاجية.

أضرار أخرى لتناول المعجنات على الريق

زيادة الوزن.

مشكلات في المعدة.

انتفاخ البطن.

عسر الهضم.

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