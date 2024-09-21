انخفاض الحرارة وأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ 6 أيام المقبلة بداية من اليوم السبت وحتى الخميس 26 سبتمبر 2024.

وتوقعت الهيئة أن تشهد درجات الحرارة انخفاضًا على أن يسود طقس حار نهارًا بشمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للحرارة رطب ليلا.

كما توقعت تكون شبورة مائية خلال الساعات الأولى من الصباح على المناطق الزراعية والطرق القريبة منها.

وأوضحت أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة خلال يومي الأحد 22 سبتمبر الإثنين 23 سبتمبر.