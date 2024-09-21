ما مدى خطورة نقص فيتامين ب 12 لدى الرضع.. إليك الأعراض وطرق الوقاية

محمد اسماعيل - القاهرة - نقص فيتامين B12 لدى الرضع هو حالة صحية تستدعي اهتمامًا خاصًا، حيث يلعب هذا الفيتامين دورًا حيويًا في نمو الدماغ والأعصاب وتكوين خلايا الدم الحمراء.

ووفق "ويب ميد" يمكن أن يؤدي عدم الحصول على ما يكفي من الفيتامين، والذي يسمى أيضاً الكوبالامين، إلى شعور الطفل بالضعف والتعب، ويتباطأ نموه وتطوّره إذا تُرك النقص دون علاج، لأن الفيتامين ضروري لصنع خلايا الدم الحمراء،

ما هي أهمية فيتامين B12 للرضيع؟

نمو الدماغ والأعصاب: يساهم في تكوين المايلين، وهو غلاف عازل يحمي الأعصاب ويساعد على نقل الإشارات العصبية.

تكوين خلايا الدم الحمراء: ضروري لإنتاج خلايا الدم الحمراء التي تحمل الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم.

النمو العام: يدعم النمو الطبيعي للرضيع.

الأعراض

التعب

الإرهاق الشديد

قلة الحركة

ضعف العضلات

التهيج

مشاكل المعدة مثل: الإسهال أو القيء أو الإمساك

فقدان الوزن

تأخرالجلوس والزحف والمشي والتحدث

انتفاخ والتهاب اللسان.

ما هي أسباب نقص فيتامين B12 لدى الرضع؟

نقص فيتامين B12 عند الأم

سوء امتصاص الفيتامين

نظام غذائي نباتي صارم

كيف يتم علاج نقص فيتامين B12؟

يعتمد علاج نقص فيتامين B12 على السبب الكامن وراء النقص. قد يتضمن العلاج:

مكملات فيتامين B12: يتم إعطاء الرضيع مكملات فيتامين B12 عن طريق الفم أو الحقن.

معالجة الحالة الأساسية: إذا كان النقص ناتجًا عن حالة طبية معينة، فسيقوم الطبيب بمعالجة هذه الحالة.