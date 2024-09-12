4 أطعمة في وجبة الإفطار تدمر أسنانك وصحتك.. طييب يحذر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

وجبة الإفطار "أهم وجبة في اليوم " - فهي تمنحنا الطاقة اللازمة للقيام بأي شيء خلال الـ 24 ساعة، ولكن الآن، يقترح أحد أطباء الأسنان أننا ربما نتعامل مع الأمر بشكل خاطئ.

ويزعم الدكتور أندريه بوزيك، جراح الفم البريطاني، أن بعض الأطعمة الأساسية الكلاسيكية في وجبة الإفطار تعمل بالفعل على تدهور أسنانك - وخاصة إذا كنت ( بشكل صحيح ) تنظف أسنانك قبل الأكل، بحسب express.

وقال: "بعد تنظيف أسنانك بالفرشاة مباشرة، تصبح مينا الأسنان أكثر عرضة للخطر، وما تأكله أو تشربه يمكن أن يحمي أسنانك أو يضرها.

"من خلال إعطاء مينا أسنانك الوقت للتعافي [من تنظيف الأسنان في الصباح] واختيار الأطعمة المناسبة، يمكنك الحفاظ على صحة الفم مع الاستمتاع بوجبة إفطار مغذية."

أولاً، تحدث الدكتور بوزيك عن عصير البرتقال، ورغم أن هذا المشروب اللاذع يحتوي عادةً على مغذيات دقيقة مثل فيتامين سي المعروف بقدرته على تعزيز صحة اللثة بشكل عام، إلا أن الخبير يقترح أن شربه في وقت مبكر جدًا قد يؤدي إلى تآكل مينا الأسنان.

وإذا حدث هذا، فقد تتعرض طبقة سفلية من العاج، ما يعطي أسنانك لونًا مصفرًا غير مرغوب فيه، يقول الدكتور بوزيك: "إن تنظيف الأسنان بالفرشاة يزيل الطبقات الواقية، ما يجعل مينا الأسنان أكثر عرضة للأحماض".

"شرب عصير البرتقال في هذا الوقت يزيد من خطر الإصابة، من الأفضل الانتظار لمدة 30 دقيقة على الأقل أو شرب الماء". وفي الوقت نفسه، سوف يشعر محبو الخبز الأبيض المحمص والحبوب ذات المذاق الحلو بخيبة أمل أيضًا بسبب ادعاءات الجراح.

يقول الدكتور بوزيك إن كلا المنتجين يحتويان عادة على كمية كبيرة من السكر الذي "يلتصق بأسنانك"، ما يغذي البكتيريا الضارة.

وأضاف: "يمكن أن تبقى النشويات وتؤدي إلى تراكم البلاك إذا تم تناولها مباشرة بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة، يعد الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة خيارًا أفضل، ومن الحكمة شطف الفم بالماء بعد ذلك.

"يمكن أن تؤدي الحبوب السكرية أيضًا إلى إبطال فوائد تنظيف الأسنان بالفرشاة بسرعة، اختر الحبوب الغنية بالألياف والمنخفضة السكر مثل دقيق الشوفان بدلاً من ذلك."

كما أشار الدكتور بوزيك إلى بعض أنواع الفاكهة، فمثل عصير البرتقال، فإن الفواكه الحمضية مثل الليمون والليمون الحامض والجريب فروت شديدة الحموضة أيضًا وقد تؤدي إلى إضعاف مينا الأسنان.

وبدلاً من ذلك، ينصح باختيار الموز والتفاح، أو حتى عدد من الأطعمة غير المتوقعة "الصديقة للأسنان".

وقال: "البيض والزبادي العادي والخبز المحمص المصنوع من الحبوب الكاملة والفواكه قليلة الحموضة مثل الموز توفر العناصر الغذائية دون المخاطرة بتآكل مينا الأسنان".

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