نوع من الخبز يهدد صحة قلبك ويرفع السكر- احذر تناوله بإفراط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الخبز الأبيض عنصرا أساسيا على موائد الكثيرين، فهو سهل الهضم ومذاقه لذيذ، ولكن يصبح أكثر ضررا لصحتك، خاصة إذا كنت تتناوله بكميات كبيرة.

إليك تأثير الإفراط في الخبز الأبيض على صحة القلب ومستويات السكر، وفقا لموقع "eatthis"، و"india".

الخبز الأبيض والسكري

عند تحويل القمح إلى دقيق أبيض، يفقد الكثير من العناصر الغذائية القيمة مثل الألياف والفيتامينات والمعادن، بالإضافة إلى ذلك، يتحول النشا الموجود في الدقيق إلى سكر بسرعة كبيرة، ما يؤدي إلى ارتفاع حاد في مستوى السكر في الدم.

هذا الارتفاع المفاجئ يجبر البنكرياس على العمل بجد لإنتاج الأنسولين، ما يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

الخبز الأبيض والقلب

الألياف الموجودة في الحبوب الكاملة تؤدي دورا حيويا في خفض مستوى الكوليسترول الضار وتنظيم ضغط الدم.

نظرا لفقده للألياف، فإن الخبز الأبيض يحرم الجسم من هذه الفوائد الحيوية، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل النوبة القلبية.

مخاطر أخرى

السمنة:

يحتوي الخبز الأبيض على كمية كبيرة من السكر المضاف لتحسين مذاقه، ما يزيد من سعراته الحرارية ويُسهم في زيادة الوزن والسمنة.

الإمساك

عند نقص الألياف، كما هو الحال في الخبز الأبيض، تبطئ حركة الأمعاء، ما يؤدي للإمساك.

حبوب الشباب

ارتفاع مستوى الأنسولين الناتج عن تناول الخبز الأبيض يُسهم في انسداد مسام الوجه وظهور حب الشباب.

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