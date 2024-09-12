عدو خفي على سفرتك.. تناول هذه الأطعمة يدمر البنكرياس والكبد والطحال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

من الضروري الحفاظ على الكبد والبنكرياس والطحال من التلف عن طريق تناول الأكلات الصحية والمتوازنة، ويوجد الكثير من الأطعمة التي يتناولها الجميع يوميا قد تؤدي إلى تدمير هذه الأعضاء المهمة، بحسب ما ذكر موقعي "تايمز أوف إنديا" و "eatingwell".

الوجبات السريعة:

تحتوي على نسبة عالية من السكر والملح والدهون أكثر مما يستطيع الكبد والطحال والبنكرياس التعامل معه.

المشروبات السكرية:

تحتوي على نسبة عالية من السكر، ما يؤدي إلى الإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي وضعف البنكرياس.

اللحوم الحمراء والمصنعة:

تحتوي اللحوم الحمراء والمصنعة على نسبة عالية من الدهون المشبعة، ومن المعروف أن تناول الكثير منها يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وتراكم الدهون في الكبد والبنكرياس والطحال وسرطان القولون والمستقيم.

الأطعمة المقلية:

غنية بالدهون المشبعة، ويمكن أن يؤدي تناول الكثير منها إلى زيادة نسبة الدهون في الكبد والطحال.

الأطعمة المملحة:

يمكن أن يؤدي اتباع نظام غذائي غني بالصوديوم إلى احتباس السوائل وارتفاع ضغط الدم، وكلاهما يضر بصحة الكبد.

الخبز الأبيض والمكرونة والأرز:

تحتوي الكربوهيدرات المكررة، مثل تلك الموجودة في الخبز الأبيض والمكرونة والأرز، على مؤشر جلايسيمي مرتفع، ما يسبب ارتفاع سريع في مستويات السكر في الدم.

منتجات الألبان الغنية بالدهون:

يمكن أن تسهم بعض منتجات الألبان عالية الدهون، وخاصة تلك التي تحتوي على الدهون المشبعة، في التهاب الكبد والبنكرياس والطحال.

الأطعمة المعلبة:

تحتوي على نسبة عالية من المواد الحافظة والكيميائية المضافة ومادة البيسفينول أ (BPA)، وهي مركب قد يساهم في حدوث مشكلات في الكبد والبنكرياس والطحال.

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