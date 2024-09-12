5 أعضاء في الجسم أصغر من عمرك الحقيقي.. لن تتوقع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

هل تساءلت يوما عن سر حيوية بعض الأشخاص رغم تقدمهم في العمر؟، قد يكون السر في أعضاء معينة في الجسم تتمتع بقدرة مذهلة على التجدد كل فترة.

هذه الأعضاء، تؤدي دورا حيويا في الحفاظ على صحة الجسم وجماله، فهي تبدو أصغر من عمر الإنسان، وفقا لموقع "howstuffworks".

البشرة

هذه الطبقة الرقيقة التي تغطي أجسامنا، هي أكثر من مجرد غلاف خارجي، فهي تعمل كدرع واقي للحماية من العوامل الخارجية الضارة.

ومع التقدم بالعمر، تتجدد خلايا البشرة باستمرار وتُستبدل بخلايا جديدة كل أسبوعين إلى أربعة أسابيع، وهذا بدوره يحافظ على نضارتها ويحميها من التلف.

الشعر

هذا العضو مثال حي على قدرة الطبيعة على التجدد، فمتوسط عمر الشعرة الواحدة حوالي ست سنوات عند النساء وثلاث سنوات عند الرجال.

بعد هذه الفترة، تتساقط الشعرة وتحل محلها شعرة جديدة.

الكبد

هو العضو المسؤول عن تنقية الدم من السموم، ولكي يؤدي هذه الوظيفة الحيوية، يتجدد الكبد باستمرار.

تستبدل خلايا الكبد التالفة بخلايا جديدة كل 150 إلى 500 يوم، ما يجعله قادرا على التعافي من الأضرار والتجدد.

المعدة والأمعاء

تتعرض بطانة المعدة والأمعاء لحموضة شديدة، مما يتسبب في تلف خلاياها باستمرار، لذلك، تتجدد هذه الخلايا بسرعة كبيرة، حيث تعيش الخلايا التي تبطن سطح المعدة والأمعاء لمدة تصل إلى خمسة أيام فقط.

العظام

يبدو الهيكل العظمي صلبا، ولكن الحقيقة هي أنه يتجدد باستمرار، حيث تستغرق عملية تجدد العظم الكامل حوالي 10 سنوات، ولكن مع تقدم العمر تتباطأ هذه العملية.

لماذا نتقدم في السن إذن؟

السبب يكمن في الطفرات التي تحدث في الحمض النووي مع تكاثر الخلايا، هذه الطفرات تتراكم بمرور الوقت وتؤدي إلى ظهور علامات الشيخوخة والأمراض

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