دراسة: بعض الأطعمة تزيد خطر الإصابة بالسكري لدى الأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ

هل تصدق أن بعض الأطعمة التي نعتبرها صحية للأطفال قد تكون سبباً في إصابتهم بمرض السكري؟ هذا ما كشفت عنه دراسة علمية حديثة أثارت دهشة الخبراء والأهالي على حد سواء.

فقد وجدت الدراسة أن الأطفال الذين يتناولون كميات كبيرة من الفواكه والشوفان في سنواتهم الأولى قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بالنوع الأول من مرض السكري.

هذا الاكتشاف يفتح الباب أمام أسئلة جديدة حول العلاقة بين النظام الغذائي للأطفال وصحتهم على المدى الطويل.

وأوضحت دراسة علمية أن الأطفال الذين يتناولون كميات كبيرة من الفواكه والشوفان في السنوات الأولى من حياتهم، تتزايد لديهم احتمالات الإصابة بالنوع الأول من مرض السكري.

كما أن النوع الأول من السكري، هو أكثر أنواع المرض شيوعاً لدى الأطفال، وقد يتسبب في مشكلات صحية في العيون والقلب والكلى والأعصاب.

وفي ضوء الدراسة التي أجرتها الجمعية الأوروبية لأبحاث السكري، طلب الباحثون من أولياء أمور 5600 طفل في فنلندا ملء استبيانات، لتوضيح طبيعة الوجبات الغذائية التي يتناولها أطفالهم من سن 3 شهور إلى 6 سنوات.

واتضح بنهاية الدراسة أن 94 طفلاً من المتطوعين يعانون من النوع الأول من السكري، وأن قرابة 200 حدثت لديهم تغيرات تنذر باحتمالات إصابتهم بالمرض في المستقبل.

وقام الباحثون بتقسيم الوجبات الغذائية للأطفال إلى 34 مجموعة غذائية، واتضح أن الأطفال الذين يتناولون كميات أكبر من الفواكة والشوفان والجاودار، تتزايد لديهم احتمالات الإصابة بالنوع الأول من السكري.

وعلى النقيض، كشفت الدراسة أن بعض أنواع الفواكة توفر الحماية من السكري مثل الفراولة والتوت بأنواعه.

كما نقل الموقع الطبي "هيلث داي" عن أعضاء بالفريق البحثي قولهم إن "التوت على وجه الخصوص غني بالمركبات الغذائية التي تقلل من الالتهابات المرتبطة بالإصابة بالنوع الأول من السكري".