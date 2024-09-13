لسبب لن تتخيله.. عائلة ترفض استلام مولودتها من المستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - في واقعة أغرب من الخيال، رفضت عائلة في العراق استلام مولودتها من المستشفى، لاعتقادها أن الأم ألأنجبت ذكرا، والمستشفى استبدلته بأنثى.

ووفقا لشبكة "964" العراقية، فإن السلطات الأمنية في العراق تحقق في تواجد مولودة في مستشفى العراق الأهلي وسط مدينة بلد، بعد رفض عائلتها استلامها.

وحدث الأمر أثناء تسجيل شهادة ميلاد الطفلة، حيث كتبت الموظفة عبارة "ذكر"، وهو ما تتمسك به العائلة في ادعائها.

وقال حسام الحداد مدير المستشفى إن عائلة الفتاة رفضت إجراء فحوصات DNA لقطع الشك باليقين، لذلك تقدمت المستشفى ببلاغ إلى الشرطة وأصبح الأمر بيد القضاء والأجهزة الأمنية، التي سحبت سيرفرات الكاميرات الخاصة بجميع صالات الولادة والممرات للكشف عن ملابسات هذه القضية.

وأشار: "الأم دخلت إلى صالة العمليات ليلا، وأجروا لها عملية قيصرية على يد طبيبة مختصة، لكن كُتبت معلومات المولود الجديد في البيان على أنه ذكر ودخل المولود قسم الخدج وتلقى الرعاية الطبية في الحضانة".

وواصل: "لتكتشف المعينة بعد ذلك أن المولود أنثى، وتم إخبار العائلة بذلك، لكنهم رفضوا استلام المولودة الجديدة، مدعين أن ابنهم قد استبدل، ونحن ننفي تلك الادعاءات لعدم وجود أي خرق أو عملية اختطاف، فلدينا 36 كاميرا مراقبة ترصد كل شيء بلا توقف، وفي جميع صالات الولادة والممرات، وتم سحب السيرفرات الخاصة بها من قبل الجهات الأمنية التي تواصل التحقيق".

وأشار إلى أنه تم إرسال لجنة خاصة للكشف عن جميع المواليد ومطابقتها مع فحوصات عمليات الولادة التي أجريت في هذه الليلة، وجميعها متطابقة.

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