توقعات مولود برج "الجوزاء" من السبت 14 أيلول إلى الجمعة 20 أيلول 2024

مهنياً: بالرغم من كل الانفعالات والاندفاعات والطاقات الجارفة التي تحملها الشمس من العذراء الا ان التمييز والقرارات المصيرية والاخبار السارة ستكون بانتظارك اخبار ترتبط بالترقية والمناصب العالية تحت تاثيرات القمر من الجدي يوم السبت فتستعيد عافيتك ونشاطك وتفاؤلك لتنطلق بصورة اكثر فعالية وتسوي المسائل التي كانت عالقة ينتقل القمر الى الدلو يومي الاحد والاثنين ما يجعلك تدخل مرحلة سريعة جيدة ومهمة جدا فتتابع مسيرتك بسلام وتكون مخلصا لالتزاماتك

عاطفيّاً: قد تعيش قصة حب في هذا الاسبوع او يهتف قلبك من جديد وتسحر الاخرون بجاذبيتك وتوزع حبا على المحيط تفيض حنانا ورقة تحت تاثير الزهرة المتنقل في برج الميزان المائي الصديق فتجد أجوبة عن حيرتك وتعيش أحداثاً جميلة ولقاءات رومانسية جداً تعيد الثقة الى العلاقة وتبدّد الشكوك حولها. للعازب تحمل اليك هذه الفترة حدثا سارا يفتح امامك الابواب لتسهيل لقاء تحلم به