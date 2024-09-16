الامارات | ولاية مكسيكية تشهد 19 جريمة قتل في 5 أيام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجلت السلطات المكسيكية سبع جرائم قتل في ولاية سينالوا بغرب البلاد يوم الجمعة الماضي، في أحدث أعمال عنف تجتاح منطقة تتزايد فيها عمليات إطلاق النار بشكل متكرر، ما يثير المخاوف من احتمال اندلاع صراع بين العصابات.

وترفع هذه الوفيات عدد جرائم القتل خلال خمسة أيام إلى 19، بعد تسجيل 12 جريمة قتل بين الإثنين والخميس الماضيين.

وقالت النيابة العامة في ولاية سينالوا في بيان صدر الجمعة، إن «الضحايا الجدد تم العثور عليهم في أربعة مواقع منفصلة». وقُتل شخصان في كولياكان، عاصمة الولاية، وخمسة أشخاص في بلدية كونكورديا، ووصف البيان المدينتين بأنهما مكانان «وقعت فيهما أحداث عنيفة بين الجماعات الإجرامية».

وأضافت النيابة أنها تلقت ثمانية بلاغات في كولياكان عن رجال تم اختطافهم.