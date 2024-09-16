انتبه.. أطعمة تفقدك بياض أسنانك

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت طبيبة الأسنان فيكتوريا كنيس، أن هناك بعض الأطعمة التي يمكنها أن تغير لون الأسنان، لذا من الضروري الحد من تناولها، وذلك وفقًا لما ذكره موقع Gazeta.Ru.

وتقول: "وفقا لقاعدة عامة- ما يلطخ القميص الأبيض يلطخ الأسنان أيضا. ومن بين هذه المواد- المشروبات عالية الحموضة، لأنه كلما زادت حموضة المشروب، زاد تأثيره في المينا. بالطبع الشاي الأحمر مشروب صحي ولكنه يؤثر في لون الأسنان بسبب احتوائه على مركب التانين".

وتشير الطبيبة أن مينا الأسنان قد لا تكون ملساء وبيضاء تماما لأنه قد تكون هناك شقوق مجهرية وخشونة في مينا أسنان أي شخص. وهذه أماكن مثالية لتقبل صبغات جديدة. لذلك ينصح بتناول الماء بعد تناول الشاي. ونفس الشي بالنسبة للقهوة.

ووفقا لها، تؤثر حموضة النبيذ الأحمر والأبيض على مينا الأسنان أيضا، ونفس الشيء يشمل المشروبات الغازية المحلاة.

وتقول: "بالطبع الثمار مثل الفراولة والكرز بنوعيه وغيرها من الثمار مختلفة الألوان مفيد للصحة، ولكنها تلطخ الأسنان أكثر من الفواكه الأخرى. ونفس الشيء بالنسبة للبنجر. لذلك يجب بعد تناول هذه المنتجات شرب الماء وشطف الأسنان بالماء".

وتشير إلى أن التوابل مثل الكركم والزعفران والكاري والخل البلسمي وغيرها تستخدم على نطاق واسع في السلطات وتحضير أطباق شهية تؤثر أيضا في لون الأسنان، بسبب لونها وحموضتها.

وتوصي الطبيبة بضرورة تضمين النظام الغذائي خضروات طازجة، وغسل الأسنان مرتين في اليوم.