الامارات | صنّاع المحتوى الرقمي على موعد مع مهارات المستقبل في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بهدف إعداد جيل جديد من صنّاع المحتوى الرقمي الهادف، تطلق أكاديمية الإعلام الجديد، في دبي، في الخامس من أكتوبر المقبل، النسخة التاسعة من الورش القصيرة التي ستضم أربع ورش، ليرتفع بذلك عدد الورش التي قدمتها الأكاديمية منذ تأسيسها إلى 36 ورشة قصيرة.

وسيتدرب المنتسبون في الورش الأربع على إتقان فنون السرد في إطار زمني محدود، مع التركيز بشكل خاص على خلق سرد جذاب في أقل من دقيقة، واكتساب فهم شامل لفن التصوير بواسطة الهواتف المحمولة، وإتقان أساسيات استخدام كاميرا الهاتف المحمول، بهدف التقاط مقاطع فيديو عالية الجودة، وفهم أهمية الإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتسعى الورش إلى تمكين الجيل الجديد من صنّاع المحتوى من تطوير مهاراتهم وقدراتهم الإبداعية، بما يمكنهم من الاستفادة القصوى من أدوات الإعلام الرقمي، وتعزيز حضورهم وتأثيرهم في فضاء وسائل التواصل الاجتماعي عبر تقديم محتوى جذاب، يسهم في زيادة وصولهم إلى الجمهور المستهدف بفاعلية أكبر.

كما تعمل الورش على إكساب المشاركين عدداً من مهارات المستقبل، إذ تقدم فرصة لتطوير مهارات ضرورية في سوق العمل الحالي، بعد أن أصبحت المهارات الرقمية أساسية للعمل في العديد من القطاعات.

خطة متكاملة

وأكد مدير أكاديمية الإعلام الجديد، حسين العتولي، حرص الأكاديمية على تقديم برامج نوعية، توفر تدريباً رقمياً متميّزاً ومتفرداً، يتوافق وأحدث الممارسات العالمية التي توصلت إليها التكنولوجيا الحديثة في هذا القطاع، بهدف إعداد أجيال مزودة بالأدوات والمعارف اللازمة لصناعة محتوى جذاب ومؤثر على مختلف منصات التواصل الاجتماعي.

وأضاف: «يعكس إطلاق هذه الورش وغيرها من البرامج اعتماد الأكاديمية على العمل وفق خطة متكاملة تنطلق بإعداد صانعي محتوى، وتمتد إلى العمل على سد الفجوة بينهم وبين منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك عبر تزويدهم بالمهارات والأدوات التقنية التي تُعدُّ أساساً لإحداث التأثير وبناء علاقات جيدة مع مرتادي العالم الرقمي».

إقبال لافت

بينما قالت مدير مشاريع في إدارة التعلم بالأكاديمية، ياسمين البنا: «تأتي هذه الورش الأربع بعد الإقبال الذي شهدته الورش التي نظمت في أغسطس الماضي، إذ ستغطي مجموعة من المهارات الحيوية، بدءاً من فنون سرد القصص وكتابة المحتوى الإبداعي، وصولاً إلى إنتاج مقاطع فيديو احترافية باستخدام الهواتف المتحركة، إضافة إلى التصوير والإعلان بفاعلية عبر وسائل التواصل الاجتماعي».

وأكدت أن إطلاق الورش الأربع يأتي في إطار المساعي إلى إكساب صنّاع المحتوى مهارات جديدة تمكنهم من التعبير عن أفكارهم بشكل إبداعي واحترافي، يضمن لهم الوصول إلى أكبر عدد من الجمهور المستهدف، مشيرة إلى أن الأكاديمية تقدم برامج متطورة، لترسيخ الابتكار والإبداع، وتمكين صنّاع المحتوى من المعارف اللازمة التي تساعدهم على مواكبة التغيّرات السريعة في مجال الإعلام الرقمي.

البداية مع سرد القصص

وتطلق أكاديمية الإعلام الجديد في الخامس من أكتوبر ورشة بعنوان «فن سرد القصص وكتابة النصوص»، والتي تدرب المشاركين فيها على تقنيات السرد القصصي والكتابة الإبداعية بطريقة غير تقليدية من خلال دمج المشاعر والأحاسيس في عملية الكتابة، وإطلاق العنان للخيال لتصبح الكتابة عملاً فنياً تتناغم فيه كل الحواس.

وتنظم الأكاديمية في 12 و13 أكتوبر المقبل، ورشة قصيرة بعنوان «التصوير والمونتاج لمنصات التواصل الاجتماعي»، والتي ستركز على إكساب المشاركين مهارة إتقان أساسيات استخدام كاميرا الهاتف المحمول، إلى جانب تعلم فنون التحكم بالإضاءة والصوت، والتدرب على تقنيات الكاميرا الأساسية والتحرير المهني، بهدف إنتاج محتوى عالي الجودة يلفت انتباه الجمهور المستهدف.

فيما تبدأ ورشة التصوير لوسائل التواصل الاجتماعي، في 19 أكتوبر المقبل.

وتستضيف الأكاديمية ورشة قصيرة بعنوان «الإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي» في 26 أكتوبر المقبل.

• 5 أكتوبر تبدأ الورش مع «فن سرد القصص وكتابة النصوص».

دفعات

نظمت أكاديمية الإعلام الجديد، 32 دورة تدريبية قصيرة في مجال صناعة المحتوى حتى الآن، وتم تخريج ثماني دفعات في دورة فن سرد القصص وكتابة النصوص، وثماني دفعات في دورة التصوير والمونتاج باستخدام الهاتف المحمول، وثماني دفعات في دورة الإعلان عبر منصات التواصل الاجتماعي، وثماني دفعات في دورة التصوير لوسائل التواصل الاجتماعي.