هذا ما يحدث لقلبك وكليتيك عند تناول المخللات.. مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله:

رغم طعم المخللات الشهي وكونها إضافة لذيذة للعديد من الوجبات، إلا أن الإفراط في تناولها قد يؤدي إلى آثار سلبية على صحتنا، خاصة على القلب والكلى.

تقول الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، إن المخللات تحتوي على نسبة عالية من الأملاح، مما يتسبب في ارتفاع ضغط الدم، كما أن الملح يعد من المواد الضارة لصحة القلب والكلى، مما يؤدي إلى الإصابة بأمراض الأوعية الدموية والأمراض المزمنة.

وأضافت "عبدالوهاب" في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن الصوديوم الزائد في المخللات يسبب احتباس الماء في الجسم، مما يؤدي إلى زيادة حجم الدم والضغط على الأوعية الدموية والقلب.

وأوضحت أن الإفراط في تناولها يؤدي إلى تكوين حصوات الكلى، لأن الصوديوم يؤدي إلى تقليل إفراز الكالسيوم الذي يخرجه الجسم، مما يسبب ترسبه في الكلى وتكوين الحصوات.

وقدمت عدة نصائح لمحبي المخللات:

1. تقليل تناول المخللات.

2. الاعتماد على الخضروات الطازجة.

3. اختيار مخللات قليلة الملح.

4. شرب المزيد من الماء.

5. اتباع نظام غذائي صحي.

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