الامارات | مهرجان سماع للإنشاد ينطلق بمزيج من الموسيقى الروحية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بمزيج من المدائح والأناشيد الدينية التي تحتفل بذكرى المولد النبوي، انطلقت في القاهرة، أول من أمس، الدورة الـ17 لمهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية.

وقدمت فرق من مصر والجزائر وتونس وسورية وباكستان وجيبوتي وكازاخستان واليونان ورومانيا مقتطفات من تراثها المتصل بهذه المناسبة، ضمن ورشة فنية جماعية قادها مؤسس ورئيس المهرجان انتصار عبدالفتاح، على مسرح سور القاهرة الشمالي الأثري بمنطقة الجمالية.

ويعد المهرجان الذي تنظمه مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب، تحت رعاية وزارة الثقافة، مناسبة سنوية تستقطب الفرق المتخصصة وهواة الموسيقى الروحية من مختلف دول العالم.

وتكرم هذه الدورة عدداً من الشخصيات، من بينها الشاعر والمفكر المصري حسام نصار، والمايسترو الإيطالي ريكاردو موتي، والموسيقية فيولتا بارا (تشيلي).