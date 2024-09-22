الامارات | ورشة عن دور الذكاء الاصطناعي في خدمات المكتبات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات، بالتعاون مع «مكتبة» التابعة لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ورشة عمل متخصصة حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المكتبات.

وهدفت الورشة التي استضافتها مكتبة منتزه خليفة، إلى استكشاف دور الذكاء الاصطناعي في تحسين خدمات المكتبات، وتطوير نظم إدارة المعلومات.

وتطرقت الورشة إلى محاور عدة، من بينها كيفية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الضخمة، وتحسين إدارة المحتوى الرقمي، وتقديم خدمات مخصصة للمستخدمين. وشارك في الورشة مجموعة من المختصين في المجال، إذ تم استعراض أحدث الأدوات والتقنيات التي يمكن توظيفها لتعزيز تجربة المستخدمين في المكتبات، وتسهيل عملية الوصول إلى المعرفة بشكل أسرع وأكثر دقة.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات، فهد علي المعمري: «إن الذكاء الاصطناعي يشكل ثورة في مجال إدارة المكتبات، إذ يسهم في تعزيز الكفاءة وتقديم خدمات مبتكرة. والتعاون مع (مكتبة) التابعة لدائرة الثقافة والسياحة، يعكس حرصنا على تعزيز الشراكات المحلية لتبادل الخبرات والمعرفة، بما يسهم في تطوير القطاع الثقافي والتعليمي في الدولة».