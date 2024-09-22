الامارات | رقم قياسي جديد في الفضاء.. يحققه رائدان روسيان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق رائدا الفضاء الروسيان أوليغ كونونينكو ونيكولاي تشوب رقماً قياسياً جديداً لأطول مهمة واحدة على متن محطة الفضاء الدولية، حسبما ذكرت وكالة الفضاء الروسية «روسكوزموس» في بيان أول من أمس.

وحطم كونونينكو وتشوب الرقم القياسي السابق لأطول إقامة متواصلة في الفضاء، في إطار برنامج محطة الفضاء الدولية، وهو الرقم الذي سجله رواد الفضاء سيرغي بروكوبيف وديمتري بيتلين، ورائد فضاء وكالة ناسا فرانسيسكو روبيو.

وحقق الرواد الثلاثة الرقم القياسي السابق في سبتمبر 2023، من خلال قضاء 370 يوماً و21 ساعة و22 دقيقة و16 ثانية على متن محطة الفضاء الدولية.