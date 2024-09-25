انتبه.. 3 علامات تدل على أن "كليتك" في خطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

الكلى هي أعضاء حيوية في جسم الإنسان تقوم بتصفية الدم وإزالة الفضلات والسوائل الزائدة، عندما تتضرر الكلى، قد تظهر بعض الأعراض التي تنذر بوجود مشكلة.

سعيد شلبي يقول، إليك 3 علامات مهمة يجب الانتباه إليها.

تغير في عادات التبول

وأضاف استشاري الكبد، قد تشعر بالحاجة إلى التبول بشكل متكرر، خاصةً في الليل.

وتابع من خلال تصريخاته لمصراوي، قد تقل كمية البول التي تنتجها أو تصبح داكنة اللون.

قد تواجه صعوبة في بدء التبول أو الشعور بألم أثناء التبول.

تورم في الأطراف

تورم في القدمين والكاحلين

قد يكون هذا التورم ناتجًا عن احتباس السوائل في الجسم بسبب ضعف وظائف الكلى.

تورم في الوجه واليدين

في الحالات الشديدة، قد يظهر التورم في الوجه واليدين.

الشعور بالتعب والإرهاق

فقدان الطاقة

قد تشعر بالتعب والإرهاق الشديدين حتى بعد الراحة الكافية.

صعوبة التركيز

قد تواجه صعوبة في التركيز والتفكير بوضوح.

الشعور بالغثيان والقيء

قد يصاحب ضعف الكلى الشعور بالغثيان والقيء.

أسباب أخرى قد تؤدي إلى مشاكل في الكلى

الضغط المرتفع يضر بالأوعية الدموية في الكلى.

يؤدي مرض السكري إلى تلف الأوعية الدموية الصغيرة في الكلى.

قد تؤدي الالتهابات المتكررة إلى تلف الكلى.

الأورام قد تؤثر الأورام على وظائف الكلى.

بعض الأدوية قد تسبب تلفًا في الكلى.

الوقاية من أمراض الكلى

نصائح طبية مهمة

السيطرة على مرض السكري

شرب كمية كافية من الماء

تجنب التدخين

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