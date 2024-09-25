الامارات | بعض الطرق لمحاربة شيخوخة الدماغ

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت الأخصائية الروسية في علم الشيخوخة، يلينا كورشون عن بعض الطرق التي تساعد في محاربة شيخوخة الدماغ.

وخلال برنامج طبي على قناة "روسيا" التلفزيونية قالت الطبيبة:"مع التقدم في السن، يعاني العديد من الأشخاص من انخفاض القدرات العقلية وضعف الذاكرة بسبب شيخوخة الدماغ، وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على صحته، لكن توجد بعض الطرق والإجراءات التي يمكن اتبعاها للحفاظ على الدماغ وأعصابه"، وذلك كما ذكرت صحيفة "روسيا اليوم".

وأضافت:"يؤثر ارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض الأوعية الدموية سلبا على حالة الدماغ، وكذلك الإرهاق المزمن وقلة النوم والتغذية غير المتوازنة والالتهابات الفيروسية. ضبط هذه العوامل يساعد على تحسين صحة الدماغ وتأخير شيخوخته".

وأشارت الطبيبة إلى أنه يجب على الشخص تحسين نومه للحفاظ على صحة الخلايا العصبية في سن الشيخوخة، إذ يحتاج الجسم إلى 7-8 ساعات يوميا، ومن المفيد أيضا تعلم لغة أجنبية جديدة لتنشيط الدماغ وخلاياه.

ومن الضروري للحفاظ على صحة الدماغ وفقا للطبيبة تناول المنتجات التي تحوي على الفوسفاتيديل سيرين، إذ تعمل هذه المادة على تنشيط الدماغ، كما لها تأثير مفيد على الذاكرة والتركيز والتفكير.