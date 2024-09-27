كيف تفرق بين الإنفلونزا والتهاب الجهاز التنفسي الحاد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الدكتور أندريه بوزدنياكوف الفرق بين الإنفلونزا والعدوى الفيروسية التنفسية الحادة، حيث أن الإنفلونزا تبدأ فجأة ويشعر المريض بارتفاع درجة الحرارة وآلام الجسم.

كما أن أعراض الإنفلونزا تختلف عن العدوى الأخرى، وبداية الإنفلونزا تكون حادة بحيث يمكن للمصاب أن يحدد في أي ساعة بدأت أعراضها وارتفعت درجة حرارته والصداع والتسمم وآلام العضلات والمفاصل، وفقا لوكالة "نوفوستي" الروسية.

أما أعراض التهاب الجهاز التنفسي تظهر لاحقا وتبدأ بالسعال بعد 2-3 أيام، يكون في البداية بسيطا ثم يصبح متكررا على شكل نوبات لأن الإنفلونزا تصيب قبل كل شيء القصبة الهوائية، لذلك عند نوبات السعال يشعر المصاب بألم مستمر في الصدر. أما الزكام والتهاب الحلق يكون معتدلا عادة.

وتشمل مضاعفات الإنفلونزا: التهاب رئوي واحتمال إصابة الجهاز العصبي المركزي ومتلازمة التسمم الحاد الذي يمكن أن يؤدي إلى الصدمة.

ومضاعفات الإنفلونزا المتأخرة أكثر شيوعا، وبالدرجة الأولى تكون مضاعفات بكتيرية ثانوية في الجهاز التنفسي: التهاب اللوزتين، التهاب الجيوب الأنفية، التهاب البلعوم والتهاب رئوي جرثومي ثانوي.

وبعد الإنفلونزا يمكن أن يعاني الشخص من عدم استقرار درجة حرارة جسمه، والتعرق الشديد والتعب.

ويمكن علاج الإنفلونزا بفعالية بأدوية مضادة للفيروسات، لذلك من الضروري تحديد ما إذا كان الشخص مصاب بالإنفلونزا أم لا، باختبارات خاصة، وإذا بدأ علاجها مبكرا فلن تحدث مضاعفات.

ويمكن تناول مضادات الحيوية في حالة الإنفلونزا، ولكن ليس في بدايتها لأنها قد تلحق الضرر بالجسم، بل بعد 3-4 أيام لأن مضادات الحيوية لا تؤثر في الفيروسات، بل في البكتيريا أي أنها ستمنع تكاثر البكتيريا وحدوث مضاعفات، ولكن يجب أن يحدد الطبيب نوع المضاد الحيوي الذي يجب تناوله.

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