صديقة القلب والسكري.. نوع فاكهة يسيطر على الضغط المرتفع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله:

تُعد الفواكه كنزًا مهمًا للجسم، لاحتوائها على فوائد غذائية وصحية لا حصر لها، ومن بين هذه الفاكهة يأتي الجريب فروت كصديق للقلب ومرضى السكري.

تقول الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، إن الجريب فروت ينظم مستويات السكر في الدم ويساعد على خفض ضغط الدم.

وأضافت "عبد الوهاب" في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن الجريب فروت غني بالألياف والفيتامينات، ويدعم صحة الجهاز الهضمي، كما يحتوي على مضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من الأمراض وتحمي الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان.

وأكدت أن هناك فواكه أخرى تُعتبر صديقة للقلب ومرضى السكري، ومنها:

- الكمثرى: غنية بالألياف الغذائية المفيدة.

- الأفوكادو.

- العنب.

- التوت.

- البرتقال.

التفاح.

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