احذر هذه الأحلام.. تدل على السحر والأذى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - آلاء نبيل:

عادة ما تشير الأحلام إلى دلالات معينة، مما يدفع البعض للتساؤل عن العلامات التي تكشف عن السحر والأذى، وذلك وفقًا لما ذكرته مفسرة الأحلام أسماء سالم.

وأضافت "سالم" خلال لقائها في برنامج "بنت البلد" المذاع على قناة TEN، أبرز الدلالات التي تشير إلى السحر والأذى:

1- رؤية رسم نجمة داوود على الأرض تُعتبر دلالة على السحر والأذى، لأن السحرة عادةً ما يستخدمونها.

2- رؤية الخفاش في المنام تكشف عن وجود رجل دجال يحاول إيذاءك في الواقع.

3- رؤية اليهود في الحلم تُعد دلالة على السحر، إذ تم إرسال رجل يهودي في زمن الرسول- صلى الله عليه وسلم- ليلقي السحر على النبي محمد.