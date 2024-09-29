شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تفرض حدًا أقصى على Wi-Fi 7 بـ iPhone 16 Pro يمنعها من سرعاتها المحتملة والان مع تفاصيل الخبر

على الرغم من أن كلاً من iPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max مزودان بتقنية Wi-Fi 7 لسرعات تنزيل وتحميل أسرع، إلا أن هناك شيئًا يمنع هذه الهواتف من الوصول إلى إمكاناتها الكاملة عبر Wi-Fi.

ووفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، يتميز iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max بتقنية Wi-Fi 6E مع سرعة تنزيل بيانات قصوى تبلغ 9.6 جيجابت في الثانية، وتبلغ سرعة تنزيل بيانات Wi-Fi 7 القصوى 46 جيجابت في الثانية.

لكن لم تصل iPhone 16 Pro إلى سرعات الاتصال التي يتوقع المرء رؤيتها مع Wi-Fi 7، حيث استخدم اختبار نظام WiFi الشبكي TP-Link Deco BE85، وكانت النتائج سيئة بشكل صادم.

لم يتمكن iPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max حتى من تجاوز 1.6 جيجابت في الثانية إلى 1.7 جيجابت في الثانية.

وقد شهدت شركة Les Numeriques نفس النتائج العام الماضي عندما اختبرت Wi-Fi 6E على iPhone 15 Pro Max والذي قدم أيضًا أداءً دون المستوى في الاختبار.

ولعل جزء من المشكلة هو أن شركة أبل قد حددت أداء Wi-Fi 7 على طرازات iPhone Pro 2024 من خلال عدم السماح للأجهزة بالاستفادة من عرض القناة 320 ميجا هرتز والذي يتماشى مع Wi-Fi 7.

بدلاً من ذلك، تم تحديد قناة iPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max عند 160 ميجا هرتز مما يقلل من أداء Wi-Fi المحتمل لهذه الطرز المتميزة من iPhone بنسبة عالية جدا.