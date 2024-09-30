الامارات | العثور جثة سائح ألماني فُقد في جزيرة كريت

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 30 سبتمبر 2024

أعلن عناصر الإغاثة اليونانيون، الأحد، أنهم عثروا على جثة سائح ألماني ستّيني فُقد قبل يومين خلال نزهة مشي في الطبيعة في جزيرة كريت جنوبي البلاد.

وقالت أجهزة الإغاثة في بيان: «عُثر على المتنزِّه ميتاً في مكان يصعب الوصول إليه قرب دير القديس أنطونيوس» في خانيا.

وتركزت عمليات البحث التي قام بها عناصر الإغاثة وخفر السواحل طوال يوم السبت على السواحل ومنطقة خانيا الجبلية في غرب الجزيرة، حيث كان يتنزّه الجمعة، مع أفراد عائلته.

ورغم عودة هؤلاء إلى نقطة انطلاقهم مساء الجمعة، لم يحضر الرجل الستيني، فأخطروا السلطات بذلك، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء اليونانية.

وعُثر خلال الصيف الفائت الذي بلغ فيه الحرّ مستويات عالية على جثث ثمانية سياح على الأقل معظمهم تجاوزوا الستين كانوا قد ذهبوا للتنزه في الجزر اليونانية، حيث يكون الطقس أكثر اعتدالاً في شهر أيلول/ سبتمبر، إذ تراوحت درجات الحرارة بين 20 و30 في الأيام الأخيرة.