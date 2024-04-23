شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء يؤكد مواقف المملكة الراسخة نحو إحلال الأمن والاستقرار في العالم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رأس خادم الحرمين الشريفين جلسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء

-خادم الحرمين الشريفين يُطلع مجلس الوزراء، على مجمل الاتصالات والمحادثات التي جرت خلال الأيام الماضية بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة، حول العلاقات المشتركة وقضايا المنطقة والتطورات العالمية.

-مجلس الوزراء يؤكد مواقف المملكة الراسخة نحو إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، ومطالبتها الدائمة للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته تجاه وقف الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيّين في قطاع غزة، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.