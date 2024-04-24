شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الصباح الباكر.. عوالق ترابية على أجزاء من الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من عوالق ترابية أجزاء من منطقة الرياض خلال ساعات الصباح الباكر، يصاحبها تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.

وتستمر الظاهرة على الأفلاج والسليل ووادي الدواسر، حتى الساعة 10 صباح اليوم الأربعاء. أتربة مثارة كما نبه المركز من أتربة مثارة على أجزاء من منطقة الرياض اليوم الأربعاء، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة، وتدنيًا في الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.

وتبدأ الأتربة الساعة 11 صباحًا، وتستمر حتى 6 مساء، على المجمعة ورماح.