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"الحج والعمرة" تعلن بدء إصدار التصاريح عبر أبشر

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الحج والعمرة إمكانية إصدار التصاريح من خلال منصة أبشر ابتداء من 15/10/1445هـ.
وسيتم إرسال رسالة نصية برقم التصريح المصدر. نبارك لكم اتمام حجزكم ، ويمكنكم اصدار التصاريح من خلال منصة ابشر ابتداء من 15/10/1445هـ وسيتم ارسال رسالة نصية برقم التصريح المصدر
دمتم بخير— وزارة الحج والعمرة | العناية بالمستفيدين (@MOHU_Care)
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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