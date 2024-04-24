شكرا لقرائتكم خبر عن "الحج والعمرة" تعلن بدء إصدار التصاريح عبر أبشر والان نبدء بالتفاصيل

حياكم الله

نبارك لكم اتمام حجزكم ، ويمكنكم اصدار التصاريح من خلال منصة ابشر ابتداء من 15/10/1445هـ وسيتم ارسال رسالة نصية برقم التصريح المصدر

دمتم بخير — وزارة الحج والعمرة | العناية بالمستفيدين (@MOHU_Care) April 23, 2024

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الحج والعمرة إمكانية إصدار التصاريح من خلال منصة أبشر ابتداء من 15/10/1445هـ.وسيتم إرسال رسالة نصية برقم التصريح المصدر. نبارك لكم اتمام حجزكم ، ويمكنكم اصدار التصاريح من خلال منصة ابشر ابتداء من 15/10/1445هـ وسيتم ارسال رسالة نصية برقم التصريح المصدردمتم بخير— وزارة الحج والعمرة | العناية بالمستفيدين (@MOHU_Care)