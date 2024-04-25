شكرا لقرائتكم خبر عن أهالي خريجي جامعة الملك فيصل: واصلوا الإبداعَ لبناءِ وطن مزدهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عبّر أهالي الخريجين من جامعة الملك فيصل عن فرحتهم الغامرة بهذا الإنجاز، مؤكدين أن هذا اليوم يعد من أهم اللحظات السعيدة في حياتهم، وأن تخرج أبنائهم وبناتهم هو ثمرة جهودهم وتضحياتهم.وعمت مشاعر الفرح والسعادة أهالي الخريجين، مساء الأربعاء، وذلك خلال حفل التخرج 45 للجامعة، الذي أقيم برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود - أمير المنطقة الشرقية.وشهدت مدرجات الأستاد الجامعي حضورًا كثيفًا من مختلف مناطق ومدن المملكة للمشاركة في هذه المناسبة السعيدة، حيث تخرج كوكبة من شباب الوطن المتميزين في مختلف التخصصات.وقال بندر العبدالواحد: "إنّ شعورنا اليوم لا يوصف، ففرحة تخرج ابننا لا تُعادل أي فرحة أخرى، ونشكر الله تعالى على أن منّ علينا برؤيته يحقق حلمه ويخطو خطواته الأولى في مسيرة حياته المهنية".وقال أسامة الشمري: "نبارك لأبنائنا وبناتنا خريجي جامعة الملك فيصل هذا الإنجاز العظيم، ونثق بقدراتهم على تحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات في مختلف المجالات، وندعوهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة دينهم ومليكهم وبلدهم".فيما، عبّر الخريجون عن شكرهم وتقديرهم لجميع من ساهم في وصولهم إلى هذه اللحظة، واعدين ببذل قصارى جهودهم لخدمة وطنهم ومجتمعهم.