انت الان تتابع "القرني" يطالب بحل جماعة الإخوان والسرورية: تنظيم سري مريب يجب محاربته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
26 أبريل 2024, 5:45 مساءً
طالب الداعية الشيخ الدكتور عائض القرني بحل جماعة الإخوان والسرورية، واصفًا جماعة الإخوان بالتنظيم السري والمريب، ومحذرًا من أن وجوده يُشكّل خطرًا على استقرار الدول، وداعيًا إلى وجوب محاربته.
وتفصيلاً، كشف القرني في برنامج "من إلى" على قناة "إم بي سي" مع الإعلامي ياسر العمرو، الذي بُث اليوم الجمعة، لأول مرة 10 أخطاء قاتلة للإخوان المسلمين، هي:
تقصيرهم في نشر التوحيد الصحيح والعقيدة الصحيحة، وانشغالهم بالسياسة وسعيهم إلى الحكم عن طريق الدعوة، واختراع توحيد الحاكمية مكان توحيد الألوهية، واستماتتهم لإقامة الخلافة وتقديس هذا المطلب، وتمييع عقيدة الولاء.
ولفت إلى أن الإخوان لديهم غبش في مسألة الوطن، وتمييع الوطنية بحجج واهية، مثل الأممية، كذلك الحزبية المقيتة، وانقسام المسلمين لديهم إلى اخواني وغير اخواني.
وأضاف القرني: "من أخطائهم القاتلة: إهمال العلم الشرعي والتحصيل العلمي، وإشغال الشباب بأمور السياسة والانتخابات والبرلمان، وتقاربهم مع المد الصفوي الخميني، وعدم اعترافهم بالأخطاء، واستمرارهم في النفق المظلم!
وأوضح الدكتور القرني موقف الإخوان من حكام الدول الإسلامية قائلاً: إنهم يعادونهم، ولا يرون بيعة بعد بيعتهم المرشد العام؛ فلا يبايعون هؤلاء الحكام.
كانت هذه تفاصيل خبر "القرني" يطالب بحل جماعة الإخوان والسرورية: تنظيم سري مريب يجب محاربته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.