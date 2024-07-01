شكرا لقرائتكم خبر فيديو تفاعلي قصصي يعرف الأجيال بالقيمة الثقافية للإبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سلطت دارة الملك عبدالعزيز عبر مبادرتها الثقافية المتمثلة ببرنامج «أنتمي» - الهادف إلى تعريف الأجيال الناشئة واليافعين بالعمق التاريخي والثقافي والجغرافي للمملكة - الضوء على عام الإبل 2024 وارتباطها بالتراث والثقافة والموروث السعودي.

وروت الدارة من خلال فيديو تفاعلي قصصي أهمية الإبل للمجتمع السعودي واحتفائهم بقيمتها الثقافية الفريدة التي تمثلها في حياة أبناء الجزيرة العربية، وتأكيدهم على مكانتها الراسخة في نفوسهم، وتعزيز حضورها محليا ودوليا باعتبارها موروثا ثقافيا أصيلا وعنصرا أساسيا في البناء الحضاري.

وأوضحت أن المملكة عملت على إقامة عدد من المهرجانات والفعاليات الثقافية، نظرا لارتباط الإبل بالثقافة السعودية، لافتة إلى أحد أبرز المهرجانات الشهيرة بحضور الإبل وسباقها «مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل» الذي يعد من أوائل المهرجانات المؤصلة لارتباط الإبل بالثقافة السعودية، مضيفة أن المهرجان بدأ تحت إشراف نادي الإبل عام 2017م، مشيرة إلى أن دور المنظمة الدولية للإبل تهدف إلى تطوير وخدمة كل ما يتعلق بالإبل كموروث ورياضة، مبينة أن المنظمة تأسست في مارس 2019م ومقرها الرياض.

وتتيح الدارة التعرف على البرنامج ومحتوياته عبر قسم «اكتشف قصصنا»، إضافة إلى قسم مخصص للحكايات، وآخر للبدايات الوطنية. وقد خصص للأسواق قسم خاص، كما جرى إدراج قسم تعليمي يهدف إلى زيادة المعلومات لمتصفح الموقع.

أهمية برنامج «أنتمي»: