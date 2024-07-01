شكرا لقرائتكم خبر إزالة 84 ألف م3 من مخلفات البناء بالمدينة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أزالت أمانة منطقة المدينة خلال مايو 84 ألف م3 من مخلفات البناء والهدم في مختلف المواقع و166 لوحة دعائية مخالفة، و1455 م2 من الكتابات المشوهة للمنظر العام، بالإضافة إلى رفع 720 سيارة تالفة ومهملة من الطرق والميادين وذلك في إطار خططها في الحفاظ على المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري.

كما قامت من خلال رفع جودة الطرق بمعالجة 30 ألف م2 من الحفر في عدد من الشوارع، فضلا عن معالجة 4520 م من الأرصفة، وصيانة 3453 عامود إنارة، وتقليم 845 شجرة في الطرق الرئيسة.

وأكدت الأمانة مواصلة أعمالها في برنامج تحسين المشهد الحضري لهدف رفع معدلات جودة الحياة وتحسين البيئة الحضرية، وذلك ضمن أعمالها الميدانية من خلال الفرق المخصصة لرصد الملاحظات.

وأضافت أنه تم مباشرة ما يرد من ملاحظات عبر حملة «صور وأرسل» عبر برنامج «بلدي» ، مشيرة إلى أنها تستهدف من خلال هذه الحملة القضاء على العشوائيات وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري، والمشاركة المجتمعية في أهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة ومعالجة التشوه البصري بجميع أشكاله للارتقاء بالخدمات المقدمة للسكان والزوار.

أهداف الحملة: