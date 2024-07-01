شكرا لقرائتكم خبر صغير المها يستقر بأمان بعد العودة لموطنه الأصلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في مشهد جميل افتقدته المنطقة منذ عقود مضت شوهد صغير المها العربي مستقرا بأمان في موطنه الطبيعي في وديان وسهول منطقة التيسية داخل محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، جنوب قرية لينة التاريخية، بمنطقة الحدود الشمالية.

وتمثل عودة المها العربي «الوضيحي» إلى هذه المناطق وتكاثره بشكل طبيعي إنجازا بيئيا يسهم في توازن البيئة وإثراء التنوع الأحيائي والمحافظة على هذا النوع الذي اختفى من المنطقة عقودا طويلة نتيجة العديد من الضغوط البيئية والصيد الجائر وفقدان الغطاء النباتي، مما أدى لتناقص أعدادها ثم اختفائها من البرية.

وتضم محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية أنواعا متعددة من الحيوانات والطيور، وتعيش فيها قطعان من الغزلان والمها العربية، والنعام ذي الرقبة الحمراء، علاوة على طيور وحيوانات برية مستوطنة وأخرى مهاجرة تجد في المحمية استراحة وملاذا آمنا لها قبل استكمال رحلاتها، كما أن المحمية أصبحت مكانا طبيعيا لكثير من الطيور والحيوانات.

محمية الإمام تركي: