رفع كفاءة الطرق وتعزيز السلامة المرورية بحائل

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- بواسطة أيمن الوشواش - واصلت أمانة منطقة حائل أعمالها بمشروع تطوير ورفع كفاءة طريق الملك عبدالعزيز طريق الإمام محمد بن سعود، وطريق الأمير عبدالعزيز بن سعد، وطريق الأمير فيصل بن فهد، وطريق الملك فيصل، وطريق حي الشفاء، وذلك من خلال السفلتة وإنشاء أرصفة وتسوية الأرضيات لصب الخرسانة المدهونة، وربط الطرق، وإعادة تأهيل وإنارة الطرق الرئيسة والفرعية واستكمال البنية التحتية، ضمن أعمالها في خطة تطوير ورفع كفاءة الميادين والشوارع وسفلتة ورصف الطرق الرئيسة والأحياء الداخلية بمدينة حائل؛ بهدف أنسنة المدن وتحسين جودة الطرق والحياة اليومية للمواطنين والمقيمين. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصلت أمانة منطقة حائل أعمالها بمشروع تطوير ورفع كفاءة طريق الملك عبدالعزيز طريق الإمام محمد بن سعود، وطريق الأمير عبدالعزيز بن سعد، وطريق الأمير فيصل بن فهد، وطريق الملك فيصل، وطريق حي الشفاء، وذلك من خلال السفلتة وإنشاء أرصفة وتسوية الأرضيات لصب الخرسانة المدهونة، وربط الطرق، وإعادة تأهيل وإنارة الطرق الرئيسة والفرعية واستكمال البنية التحتية، ضمن أعمالها في خطة تطوير ورفع كفاءة الميادين والشوارع وسفلتة ورصف الطرق الرئيسة والأحياء الداخلية بمدينة حائل؛ بهدف أنسنة المدن وتحسين جودة الطرق والحياة اليومية للمواطنين والمقيمين. كما عملت الأمانة على تعزيز وسائل جودة السلامة المرورية والعلامات الأرضية واللوحات الإرشادية، والإنارة، والتشجير، ومسارات الدراجات الهوائية، وذلك ضمن أعمال الإدارة العامة للتشغيل والصيانة في تركيب الملصقات الإرشادية والمرورية مسبقة الصنع، ضمن خطط تطوير وتأهيل شبكة الطرق ورفع كفاءة السلامة المرورية بالشوارع الرئيسة في المنطقة.

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