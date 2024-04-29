تراند اليوم : بالفيديو: استشاري يعلق على واقعة التسمم في الرياض ونوع البكتيريا التي تسببت في الإصابة

صحيفة الخليج 365: أوضح استشاري الجهاز الهضمي و المناظير الدكتور سالم العتيبي، أن البكتيريا السجقية المسببة للتسمم السجقي، موجودة بكثر في الأطعمة المعلبة".

جاء ذلك تزامناً مع واقعة تسمم 15 شخصاً في الرياض بعد تناول وجبة من أحد المطاعم.

وأضاف خلال تصريح له عبر قناة العربية:" لذلك نرى أن الأطعمة المعلبة لا بد أن تكون محضرة بطريقة معينة، تكون درجة الحموضة في درجة معينة مفرغة من الأكسجين".

وتطرق لواقعة التسمم، مشيراً إلى أن السبب إذا كان بسبب البكتيريا السجقية فيكون سببها الرئيسي سوء التخزين سواء في اللحوم أو التحضيرات التي توضع على اللحوم "الصوص".