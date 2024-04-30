شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد يستقبل رئيس وزراء باكستان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في باكستان، ميان محمد شهباز شريف.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز قد استقبل، اليوم الإثنين ، فخامة رئيس دولة فلسطين محمود عباس .

وجاء ذلك بالتزامن مع دعوة ولي العهد للرئيس محمود عباس للمشاركة في أعمال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي ، الذي تستضيفه المملكة .

وأطلع ولي العهد في اجتماعه مع الرئيس الفلسطيني ، على آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية ، خاصة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة .

وأكد سموه على أن المملكة ستواصل جهودها الحثيثة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة ، وتسريع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية.