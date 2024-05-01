شكرا لقرائتكم خبر عن "مكافحة الفساد": 166 موقوفًا بتهم الفساد في 30 يوم والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عددًا من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر أبريل 2024م.
وجاءت أبرز الإحصائيات:
وجاءت أبرز الإحصائيات:
- الجولات الرقابية: 1790
- التحقيق: 268
- الموقوفين: 166 (منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة).
- الجهات: وزارات: الداخلية، الدفاع الحرس الوطني العدل، الصحة، الشؤون البلدية والقروية والإسكان الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- جرائم الفساد: الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، التزوير، غسل الأموال.
#هيئة_الرقابة_ومكافحة_الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر أبريل 2024م. pic.twitter.com/T0s7SpHymY— هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (@nazaha_gov_sa) May 1, 2024