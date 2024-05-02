تراند اليوم : بالفيديو: مختص ب "الصحة العامة" يعلق على الآثار الجانبية للقاح "أسترازينيكا": الأخبار الشائعة غير صحيحة.. وهذا الهدف منها

صحيفة الخليج 365: قال المختص بالصحة العامة الدكتور أحمد العمار، أن الأخبار الشائعة التي تخص لقاحات كورونا غير صحيحة.
علاقة احتمالية
وتابع خلال مداخلة مع قناة الإخبارية:" هذه الأخبار لا تعدو كونها أخبار صحفية، فمثلا تم استخدام مفردة" اعتراف" الشركة بوجود أعراض جانبية"، مشيرا إلى أن هذه المعلومات معروفة منذ بداية ورود اللقاح، وهيئة الغذاء والدواء أصدرت بيانا حينها في شهر أبريل 2021، تضمن احتمالية وجود تجلطات نادرة قرابة 4 في المليون من الذين أخذوا اللقاح وهذه ليست علاقة سببية وإنما علاقة احتمالية قد تكون موجودة.
إثارة تفاعل
وأضاف:" الأخبار الصحفية الموجودة حاليا هدفها إثارة تفاعل وانتباه الناس لهذا الموضوع". مشيرا إلى أن لقاح أسترازينيكا طبيا هو أحد اللقاحات التي ساهمت في القضاء على الجائحة في بريطانيا بلد منشأ اللقاح، واستخدم في عدة دول حول العالم.
الأضرار