شكرا لقرائتكم خبر عن بالأماكن والمواعيد.. "الأرصاد" يكشف عن طقس الثلاثاء في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

طقس الرياض الثلاثاء

طقس المناطق السعودية

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد من أتربة مُثارة على أجزاء من منطقة الرياض.وتشمل محافظات الدوادمي والرين والقويعية وعفيف بمنطقة الرياض، تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى الساعة الثالثة مساءً.وتتضمن تأثيراتها المصاحبة رياحًا نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بمقدار (3- 5) كيلومترات.كما تشمل الحالة محافظات: الأفلاج والسليل ووادي الدواسر تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً، وتشمل تأثيراتها المصاحبة رياحًا نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بمقدار (1 - 3) كيلومترات.أيضا تشمل الحالة الجوية الحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم يصاحبها رياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية بمقدار ( 1 - 3 ) كيلومترات، تبدأ من الساعة السادسة صباحًا وتنتهي الساعة التاسعة مساءً.وتشير التوقعات إلى تأثر العاصمة الرياض ومحافظات، الدرعية وثادق وحريملاء ورماح وضرما مرات، بأتربة مثارة يصاحبها رياحًا نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بمقدار ( 3 - 5 ) كيلومترات، تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.