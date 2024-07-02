12 موقعا للأحوال المتنقلة

تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في 12 موقعًا حول المملكة؛ وذلك ضمن مبادرة «نأتي إليك»، التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة «موجودين» الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية. وشملت أعمال الأحوال المدنية مناطق مكة المكرمة والقصيم وحائل والشرقية والباحة، وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها. وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.



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