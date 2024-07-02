المملكة تحصد 8 جوائز بالمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت في العاصمة التونسية «تونس» فعاليات الدورة الـ24 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، والتي نظمها اتحاد إذاعات الدول العربية، وبالتعاون مع مؤسستي الإذاعة والتلفزيون التونسيتين، ومؤسسة عربسات.

وتوج رئيس الاتحاد العربي للإذاعة والتلفزيون، الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد الحارثي، الفائزين بجوائز الدورة الـ24، بحضور الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية المكلف بالإعلام رشيد خطابي، والمستشار لدى رئيس الجمهورية وليد حجام، ووزير الثقافة التونسية بالنيابة منصف بوكثير، والمدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية المهندس عبد الرحيم سليمان.

وحققت هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية 4 جوائز إذاعية وتلفزيونية، إذ حصدت الإذاعة السعودية الجائزة الثانية في صنف البرامج الصحية - الصحة النفسية العنف في الوسط المدرسي.

وتُوجت المملكة في المجال التلفزيوني بـ3 جوائز، هي: الجائزة الثانية في صنف الأخبار - البرامج الحوارية «برنامج الشارع السعودي» عن حلقة رؤية السعودية 2030. والجائزة الأولى في صنف الأفلام والبرامج الوثائقية العامة «إرث في مقام الحجاز». فيما حصلت على المركز الثاني في صنف المسلسلات الاجتماعية، عن مسلسل العربجي الجزء الثاني.

كما تُوجت هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية بالجائزة الثانية لمسابقة التبادلات الإخبارية لـ2024، والجائزة الثانية لمسابقة التبادلات البرامجية لـ2024.

وتم خلال الحفل تكريم لجان تحكيم المسابقات الإذاعية والتلفزيونية للمهرجان، وتوزيع جوائز التبادلات.