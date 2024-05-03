شكرا لقرائتكم خبر عن صور| طالب يبتكر جهازًا يحول دخان المصانع لمادة تكافح الاحتباس الحراري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ابتكر الطالب "منتظر الدرورة"، من مدرسة سعد بن عبادة المتوسطة في الصف الثالث المتوسط، جهازًا لتحويل دخان المصانع الضار إلى مادة ثنائي ميثيل فورماميد المفيدة، وذلك في إطار جهوده للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري. مراحل عمل الجهاز وأوضح الطالب الدرورة أن فكرة مشروعه تتلخص في جهاز يتكون من أربع مراحل أساسية تشمل المرحلة الأولى: فصل أكسيد الكربون عن ثاني أكسيد الكربون. المرحلة الثانية: تحويل ثاني أكسيد الكربون إلى أول أكسيد الكربون عن طريق تمرير ثاني أكسيد الكربون على فحم الكوك بعد فصله عند درجة حرارة عالية حتى يفقد فحم الكوك 25% من كتلته ويتحول إلى أول أكسيد الكربون. المرحلة الثالثة: إنتاج ثنائي ميثيل الأمين عن طريق تفاعل الميثانول مع الأمونياك تحت درجات حرارة عالية وضغوط تتراوح بين 20 إلى 30 باك. المرحلة الرابعة: إنتاج ثنائي ميثيل فورماميد عن طريق دمج أول أكسيد الكربون مع DMA ثنائي ميثيل امين لينتج DMF.



وتُستخدم مادة ثنائي ميثيل فورماميد في العديد من المجالات، أبرزها مذيب في التفاعلات الكيميائية المستخدمة في المصانع، إنتاج نوع من أنواع الأسمدة.