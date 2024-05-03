شكرا لقرائتكم خبر عن صور| التقلبات الجوية ترفع أسعار الأسماك بأسواق الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت أسعار الأسماك في أسواق المنطقة الشرقية تقلبات ملحوظة على خلفية التقلبات المناخية، التي لعبت دورًا أساسيًا في تراجع حجم الصيد، حيث ارتفعت أسعار بعض الأصناف بينما انخفضت أسعار أخرى.

وأكد رمزي المحروس، بائع الأسماك في السوق المركزي بالقطيف، أن هناك صنفان من الأسماك المحلية ”البلدي“ تبادلا المواقع والأدوار من بعد شهر رمضان المبارك، وتحديدًا بعد عيد الفطر السعيد لعام 1445 هجرية إلى اليوم، وهما سمك الكنعد الذي ارتفعت أسعاره وسمك الصافي الذي انخفضت أسعاره. أسعار السمك قبل وبعد العيد وقال المحروس، قبل العيد وصل سعر سمك الصافي البلدي 60 و50 ريال واليوم أصبح سعره بين 20 و25 ريالا بحسب الحجم، ويتواجد نوع 3 كيلو بسعر 100 ريال وذلك لأن حجمه صغير وهو المطلوب، أما بالنسبة إلى سمك الكنعد البلدي في شهر رمضان كان سعره بين 40 و45 ريال واليوم أصبح سعره بين 65 و75 ريال، أي ارتفع ما بين 20 و30 %، بينما سمك الكنعد المستورد يبلغ بين 55 و60 ريال، ويعتبر ذلك مرتفع السعر أيضا.



وقال محمد البستاني، بائع أسماك آخر، إنّ معظم أسعار الأسماك ارتفعت بنسبة 30% بعد عيد الفطر، مرجعًا ذلك إلى التقلبات الجوية.

وذكر البستاني بعض الأمثلة على الارتفاعات، فكيلو سمك الهامور الكبير أصبح ب 50 ريالًا، وسمك السمان ب 35 ريالًا، والشعري ب 30 ريالًا، وسمك العندق ب 30 ريالًا «مع تواجد بعض الأحجام بسعر 20 ريالًا».

كما ارتفع سعر سمك السبيطي والسبرين إلى 40 ريالًا للكيلو، بينما استقر سعر سمك العروسة عند 25 ريالًا. ووصل سعر الروبيان المستورد كبير الحجم إلى 70 ريالًا للكيلو، بينما انخفض سعر سمك الصافي البلدي الكبير «4 أو 5 كيلو» إلى 100 ريال بسبب موسمه. وتراوح سعر سمك السلمون بين 60 و65 ريالًا للكيلو. أكثر الأنواع المطلوبة وأشار حسن كامل المهر، بائع أسماك آخر، إلى أن أكثر الأسماك طلبًا حاليًا هي سمك الصافي، خاصة الكبير الذي يُباع 4 أو 5 كيلو ب 100 ريال. بينما سمك الصافي الصغير يعتبر سعره مرتفع حيث يبلغ سعر 2,5 كيلو أو 3 كيلو بسعر 100 ريال بحسب الحجم لأن يتواجد عليه طلب وبكميات كبيرة وما يتواجد في السوق لا يغطي الطلب، كما هناك طلب على سمك الكنعد الذي ارتفع سعره من 45 ريال إلى 65 و70 ريال، كما أن سمك الهامور ارتفع سعره بنسبة 30 % تقريبا.

