شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مخالفتي رعي وتخييم دون ترخيص في المدنية المنورة وتبوك والان نبدء بالتفاصيل

ضبط مخالف لنظام البيئة لارتكابه مخالفة رعي في محمية شرعان الطبيعية بمنطقة المدينة المنورة.

#الأمن_البيئي pic.twitter.com/fVeh8gVEQR — القوات الخاصة للأمن البيئي (@SFES_KSA) May 7, 2024

عقوبة التخييم دون ترخيص

الدمام - شريف احمد - ‏ ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطناً مخالفًا لنظامي البيئة لارتكابه مخالفة رعي 50 رأسًا من الأغنام في مواقع محظور الرعي فيها في محمية شرعان الطبيعة بمنطقة المدينة المنورة، مؤكدةً أن عقوبة رعي الأغنام غرامة (200) ريال لكل رأس. ‏كما ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة لارتكابه مخالفة التخييم دون ترخيص بمحمية الملك سلمان الملكية بمنطقة تبوك. This is a Twitter Status This is a Twitter Status— القوات الخاصة للأمن البيئي (@SFES_KSA)وأوضحت قوات الأمن البيئي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، مؤكدةً أن عقوبة التخييم في الغابات والمتنزهات الوطنية دون ترخيص غرامة (3000) ريال.وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.