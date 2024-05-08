تراند اليوم : الكشف عن موعد إطلاق تأشيرة خليجية موحدة للسياح على غرار "شينغن" الأوروبية

صحيفة الخليج 365: كشفت مصادر أن إطلاق التأشيرة الخليجية الموحّدة للسياح، التي تتيح للزوّار زيارة جميع دول مجلس التعاون الخليجي، ستكون في ديسمبر 2024، بحسب "سبق".

ووفقاً لمسؤولين خليجيين شاركوا في سوق السفر العربي بدبي، فإن نظام التأشيرة الموحدة سيكون جاهزاً قبل نهاية العام، وسيُطلق عليه اسم "GCC Grand Tours"، وسيسمح للمغتربين الذين يعيشون في المنطقة، بزيارة دول مجلس التعاون الخليجي الست، وهي: المملكة العربية السعودية وقطر والبحرين والإمارات العربية المتحدة والكويت وعُمان، بتأشيرة دخول متعدّدة.

وفي الوقت الحالي، يحتاج السياح إلى تأشيرة منفصلة لكل دولة خليجية يزورونها، ولكن النظام الجديد سيسمح بالسفر المجاني بين جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك لتعزيز قطاع السياحة في المنطقة.

يُذكر أن دول مجلس التعاون الخليجي بدأت بمناقشات لإصدار التأشيرة السياحية الموحّدة على غرار تأشيرة "شينغن" الأوروبية، في مايو 2023.