شكرا لقرائتكم خبر عن البنيان: مراجعة معايير المفاضلة على الوظائف التعليمية لتحقيق المساواة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ، إن اللقاء مع وزير التعليم يوسف البنيان، جاء برغبةٍ من المجلس لطرح الموضوعات المتعلقة بالتحديات التي تواجه الوزارة، أو التي قُدمت كتجربة خاضعة للدراسة والتقويم، وغيرها من الجوانب المتعلقة بالمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات.

وأكد البنيان خلال كلمته أمام المجلس، أن هناك تحوّل كبير في أداء التعليم في المملكة، إذ انتقلت الوزارة من كونها مشغل إلى دورها التنظيمي، بعد صدور الموافقة الكريمة على الهيكل والدليل التنظيمي الجديد؛ لتصبح المنظومة التعليمية أكثر مرونة وسرعة وتعزّز العمل الجماعي التكاملي. الوظائف التعليمية وفي سؤال حول معايير المفاضلة في الدبلوم التربوي وعدم إيجاد بديل عنه و وضعه كأولوية أولى في التعيين على الوظائف التعليمية، أجاب وزير التعليم بأن اعتماد المعايير المهنية واشتراط تحقيقها للترشح للوظائف التعليمية بما يضمن أهلية المتقدم لها و مناسبته لممارسة مهنة التعليم.

وأكد أن الوزارة تقوم حالياً بمراجعة معايير المفاضلة على الوظائف التعليمية بما يحقق المساواة بين جميع المؤهلات و أن تكون الأولوية للترشيح معتمدة على تحقيق المعايير المهنية.