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شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الأولمبياد الوطني للتاريخ بحائل يشاركون في برنامج "رسم الخرائط" والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - شارك عدد من طلاب وطالبات منطقة حائل في مسابقات المرحلة الختامية للأولمبياد الوطني للتاريخ، الذي تنظمه وزارة التعليم وتستضيفه الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل، خلال الفترة من 26/ 10/ 1445هـ وحتى 1 /11/ 1445هـ، وذلك في البرنامج التدريبي "رسم الخرائط"، بفندق هوليدي فيلا، وكذلك بمسابقة "معالم وأحداث تاريخية وطنية" وذلك في منتجع الأدهم بحائل.
كما زار الطلاب والطالبات المشاركون في الأولمبياد المواقع التاريخية والمتحف في مدينة فيد التاريخية، للوقوف على شواهد تاريخية وثقافية، بهدف غرس المبادئ والقيم الوطنية وتعزيز الانتماء الوطنية والتعرف على تاريخ المملكة والمحافظة على إرثها الثقافي والحضاري والاطلاع على تاريخ العالم وما فيه من أحداث وحضارات وثقافات.
يذكر أن الأولمبياد الوطني للتاريخ مضماراً للتنافس بطريقة إبداعية بين طلبة التعليم الثانوي في المعلومات التاريخية للمملكة العربية السعودية والتاريخ الدولي بشكل سنوي في عدة مجالات " الثقافية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والحضارية، والرياضية، والسير والأعلام، والموروث الشعبي، والعلوم والتكنولوجيا".
كما زار الطلاب والطالبات المشاركون في الأولمبياد المواقع التاريخية والمتحف في مدينة فيد التاريخية، للوقوف على شواهد تاريخية وثقافية، بهدف غرس المبادئ والقيم الوطنية وتعزيز الانتماء الوطنية والتعرف على تاريخ المملكة والمحافظة على إرثها الثقافي والحضاري والاطلاع على تاريخ العالم وما فيه من أحداث وحضارات وثقافات.
يذكر أن الأولمبياد الوطني للتاريخ مضماراً للتنافس بطريقة إبداعية بين طلبة التعليم الثانوي في المعلومات التاريخية للمملكة العربية السعودية والتاريخ الدولي بشكل سنوي في عدة مجالات " الثقافية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والحضارية، والرياضية، والسير والأعلام، والموروث الشعبي، والعلوم والتكنولوجيا".