شكرا لمتابعة خبر عن التعليم تبدأ استقبال طلبات العدول عن النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت وزارة التعليم عن فتح استقبال طلبات العدول عن النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات الراغبين عبر “نظام نور”.

وقالت الوزارة، ان استقبال الطلبات من اليوم وحتى إغلاق النظام بنهاية يوم السبت القادم؛ لدراسة الحالات التي تستدعي ظروفُها “العدول”.

ووفرت وزارة التعليم رابط تقديم طلب العدول عن النقل الخارجي، حيث يمكن للمعلمين والمعلمات الدخول إلى نظام نور وملء البيانات المطلوبة، مع توضيح الأسباب والظروف التي تستدعي العدول، ومن المهم أن يلتزم المعلمون والمعلمات بالفترة الزمنية المحددة، حيث لن يتم قبول أي طلبات بعد نهاية يوم السبت القادم.